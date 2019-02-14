Налоговики ликвидировали на Сумщине подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.28 - ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 - ч.3 ст.204 УК Украины было установлено, что в ангаре на окраине одного из районных центров области функционирует подпольный цех, где изготавливают фальсифицированный алкоголь.

При этом использовалось оборудование для массового производства, а готовую продукцию расфасовывали в полимерные емкости вместимостью 5 литров для дальнейшей реализации.

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По результатам проведенного осмотра из незаконного оборота изъято 9,65 тонны этилового спирта в полиэтиленовых емкостях, 3,1 тонны фальсифицированного алкоголя, оборудование для массового производства и автомобиль, который использовался злоумышленниками.





Ориентировочная стоимость изъятых ТМЦ – 3,8 млн грн, в т.ч. подакцизной продукции – 3,2 млн грн.

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Продолжается следствие.