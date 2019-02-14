Конгресс США предлагает увеличить на $75 млн. смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года, - посольство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает украинское посольство в США в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В Конгрессе США представлен ​​согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год".

Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определенf в сумме $ 445,7 млн. долл., Что на 25 млн. долл. превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Также предполагается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн. долл., ранее выделенных Пентагоном на указанные цели, составит 695,7 млн. долл. США. Это на 75 млн. долл. больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года".

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