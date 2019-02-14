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14.02.19 18:53

В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасли 2 рыбаков, - ГСЧС. ФОТО

В Киеве спасатели сняли с дрейфующей по Днепру льдины двух рыбаков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасли 2 рыбаков, - ГСЧС 01

14 февраля в 10:18 в ГСЧС Киева поступило сообщение о том, что посреди реки Днепр на расстоянии 50 м от берега на отколовшейся льдине находятся двое рыбаков.

На место происшествия было направлено дежурное отделение пожарного катера аварийно-спасательного отряда. По прибытию на место вызова было установлено, что откололась льлина и ее вместе с рыбаками унесло по течению до Северного моста. На место происшествия, также прибыло спасательно-водолазное отделение.

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В Киеве на Днепре с отколовшейся льдины спасли 2 рыбаков, - ГСЧС 02

С помощью глиссера и спасательной лодки, сотрудники ГСЧС сняли со льдины двух мужчин 1947 года и 1950 г.р. и доставили на берег.

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