Обращение ВР о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую поступило в Конституционный суд

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе КС.

"14 февраля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменения в ст.133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области) (рег.№ 9310-1) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Такой документ может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона.

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После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

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