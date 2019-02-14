В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре, который произошел на ул. Береговая в с. Новолуганское Бахмутского района Донецкой области поступило в ГСЧС 14 февраля в 09:00.

Как выяснилось, пожар произошел в результате попадания взрывоопасного предмета в дачный дом. В результате попадания боеприпаса здание было полностью уничтожено.

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В доме находился хозяин, 1949 года рождения. Мужчина был сразу осмотрен работниками скорой медицинской помощи, однако от госпитализации отказался.

Спасатели локализовали пожар в 10:10 и ликвидировали в 10:44.

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