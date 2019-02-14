Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
14.02.19 19:28

В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

В селе Новолуганское (Донецкая область) в результате попадания боеприпаса разрушен жилой дачный дом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС 01

Сообщение о пожаре, который произошел на ул. Береговая в с. Новолуганское Бахмутского района Донецкой области поступило в ГСЧС 14 февраля в 09:00.

Как выяснилось, пожар произошел в результате попадания взрывоопасного предмета в дачный дом. В результате попадания боеприпаса здание было полностью уничтожено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж

В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС 02

В доме находился хозяин, 1949 года рождения. Мужчина был сразу осмотрен работниками скорой медицинской помощи, однако от госпитализации отказался.

В Новолуганском на Донетчине попаданием боеприпаса разрушен жилой дом, - ГСЧС 03

Спасатели локализовали пожар в 10:10 и ликвидировали в 10:44.

Смотрите: Бригада энергетиков попала под обстрел на Донбассе. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100