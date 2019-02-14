ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента, - Березенко

"В кратчайшие сроки крайне необходимо официальное разъяснение ЦИК на этот счет. Она должна дать четкие определения, что такое агитация, какая агитация законом позволена, каким образом можно компенсировать расходы, потраченные волонтером-агитатором на агитационную деятельность и каким образом это будет корреспондироваться с законами Украины. Только после такого разъяснения начнется широкомасштабная агитационная кампания", - сказал С.Березенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что волонтер-агитатор, выполняя свои функции (доставка агитматериалов избирателям в украинских селах), каждый день несет определенные расходы - на проезд к населенному пункту, обед и другое. По словам нардепа, все понимают, что никакой волонтер-агитатор, как бы он хорошо не относился к кандидату в президенты, не будет оплачивать эти расходы из собственного кармана. Однако, согласно украинскому законодательству, оплату работы волонтеров-агитаторов можно квалифицировать как подкуп избирателя.

С.Березенко считает, что ЦИК должна дать свое разъяснение в ближайшую неделю.

"Если же разъяснения не будет, то работа значительной части этих агитаторов будет квалифицироваться правоохранительными органами как нарушение 64-й статьи закона "О выборах президента", а это означает, что эти люди будут находиться под риском уголовной ответственности. Это абсолютно нелогично, и они этого не заслуживают", - отметил народный депутат.

Кроме того, С.Березенко напомнил, что в государственном бюджете на проведение избирательной кампании президента выделено около 2,3 млрд грн, 80% этой суммы пойдет на оплату труда членов окружных и участковых избирательных комиссий (председателя, секретаря и еще одного человека, которого определит сама комиссия).

По его словам, закон Украины "О выборах президента" позволяет каждому из 44 кандидатов без какой-либо жеребьевки иметь своего представителя в участковой или окружной избирательных комиссиях. Он уточнил, что в Украине 30 тысяч избирательных участков, это означает, что около 1,3 млн граждан могут быть привлечены к избирательному процессу.

"Представьте себе ситуацию, при которой эти люди, зарегистрировавшись членами участковых избирательных комиссий, решают за неделю или за три дня до выборов не приходить на заседания комиссии, поскольку не имеют никакой мотивации, или попросту передумали. В результате в комиссиях не будет кворума, а следовательно, согласно закону, эти участки не могут открыться", - предположил С.Березенко.

Он также уточнил, что зарегистрированный член избирательной комиссии, решивший по той или иной причине не участвовать в ее работе, никакой ответственности за это не несет.

"У меня возникает вопрос – чей это сценарий? Никто об этом не говорит. И никто юридическую дискуссию по этому поводу не открывает. Все ищут дешевых политических баллов в мутной воде. Это очень серьезная угроза", - сказал С.Березенко.

Он опасается, что отсутствие правовой позиции может привести к срыву выборов.

"Это очень серьезная угроза: необходимо четкое разъяснение ЦИК", - подчеркнул С.Березенко.