Один из защитников донецкого аэропорта на суде опознал в Лусварги террориста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Один из свидетелей узнал в Лусварги террориста.

Суд допросил двух свидетелей обвинения, в частности военнослужащего ВСУ, который был участником боевых действий под донецким аэропортом.

Свидетель опознал обвиняемого как участника вооруженных формирований так называемой "ДНР" во время боевых действий вблизи донецкого аэропорта в 2015 году.

После завершения допроса свидетелей обвиняемый заявил ходатайство о замене защитника, которое суд удовлетворил.

Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля 2019 в 14:30. Суд будет допрашивать Лусварги.

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В январе 2017 года Печерский райсуд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но Апелляционный суд Киева в августе 2017 года отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.

15 февраля 2018 года Верховный суд определил территориальную подсудность уголовного производства за Павлоградским городским судом Днепропетровской области.

Весной журналисты обнаружили, что Лусварги находится на свободе и свободно гуляет по Киеву.

4 мая представители националистической организации C14 задержали возле станции метро "Олимпийская" в Киеве экс-террориста "ДНР", гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги и привели его к управлению СБУ.

7 мая суд арестовал Лусварги на 2 месяца. После этого его содержание под стражей неоднократно продлевали, каждый раз – на 2 месяца.

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