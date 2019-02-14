Трое участников схемы уклонения от уплаты налогов, скрывавшихся от следствия, предстанут перед судом в Запорожье

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Следствием установлено, что участники устойчивой организованной группы в составе пяти человек, действуя на территории Запорожской области, будучи объединены единым преступным планом с распределением функций и ролей, использовали реквизиты более 30 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита по НДС по бестоварных операциях.

В течение 2015-2017 годов дельцами оформлено бестоварных (несуществующих) хозяйственных операций для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 млн грн.

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По результатам проведенных мероприятий было арестовано около 1,2 млн грн средств, находящихся на банковских счетах подконтрольных группировке предприятий и 2,2 млн грн лимита суммы НДС, сформированного такими предприятиями.

Кроме того, в отношении двух участников группы обвинительный акт был направлен в суд в июне 2018 года (в настоящее время продолжается судебное разбирательство). Другие же трое фигурантов скрывались от следствия. По результатам проведенных мероприятий их местонахождение установлено и в суд направлено соответствующий обвинительный акт.

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Обвинительные акты в отношении всех активных участников преступной группировки направлены в суд.