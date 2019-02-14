Трое участников схемы уклонения от уплаты налогов, скрывавшихся от следствия, предстанут перед судом в Запорожье

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Следствием установлено, что участники устойчивой организованной группы в составе пяти человек, действуя на территории Запорожской области, будучи объединены единым преступным планом с распределением функций и ролей, использовали реквизиты более 30 подконтрольных им фиктивных субъектов хозяйствования для безосновательного формирования предприятиям реального сектора экономики налогового кредита по НДС по бестоварных операциях.
В течение 2015-2017 годов дельцами оформлено бестоварных (несуществующих) хозяйственных операций для реальных субъектов хозяйствования на сумму НДС свыше 37 млн грн.
По результатам проведенных мероприятий было арестовано около 1,2 млн грн средств, находящихся на банковских счетах подконтрольных группировке предприятий и 2,2 млн грн лимита суммы НДС, сформированного такими предприятиями.
Кроме того, в отношении двух участников группы обвинительный акт был направлен в суд в июне 2018 года (в настоящее время продолжается судебное разбирательство). Другие же трое фигурантов скрывались от следствия. По результатам проведенных мероприятий их местонахождение установлено и в суд направлено соответствующий обвинительный акт.
Обвинительные акты в отношении всех активных участников преступной группировки направлены в суд.