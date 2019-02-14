Налоговой милицией Киева обеспечено возмещение в бюджет 2 млн грн неуплаченного ЕСВ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, было установлено, что должностное лицо столичного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере потребительского кредитования, в течение 2017 - 2018 гг. при начислении и выплате заработной платы работникам, единый социальный взнос в бюджет умышленно не насчитывало и не платило.

В результате таких действий компания не заплатила 2 млн грн ЕСВ.

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Благодаря принятым мерам, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.