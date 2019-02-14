Террористы устроили провокацию на пункте пропуска "Майорское" - запустили в серую зону 46 человек после закрытия украинского КПВВ, - глава ОВГА Куць

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Очередная провокация пророссийских оккупантов: со стороны оккупированной Горловки после закрытия КПВВ "Майорское" они пропустили 46 человек, хорошо зная, что украинский пропускной пункт уже не работает. Сейчас люди находятся в серой зоне. Они пока даже не пересекли так называемый "ноль". С руководством ООС решаем вопрос, как восстановить работу КПВВ и пропустить людей на контролируемую украинским правительством территорию", - отметил он.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны террористов - это очередная провокация и нарушение всех международных и гуманитарных норм.

"За ситуацией следят международные организации", - добавил глава Донецкой ОВГА.

Позже Куць написал: "Начали пропускные операции на КПВВ "Майорское" - оформляем людей, которые из-за провокации пророссийских боевиков оставались на ночь в серой зоне. Тех, кого пограничники уже оформили, обеспечили транспортом и доставляем вглубь украинской территории, к Бахмуту, чтобы люди не ночевали на пропускном пункте.

Искренне благодарен командованию ООС и всем, кто занимался судьбами людей".

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