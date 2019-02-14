Задержанная в Казахстане правозащитница Волошина находится в миграционной службе, - МИД

Задержание в столице Казахстана украинских правозащитников подтвердило Министерство иностранных дел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Задержанные граждане Украины находятся в миграционной службе, осуществляются мероприятия консульской защиты", – заявил замдиректора департамента – начальник управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

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Тем временем местное издание NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Астаны утверждает, что на правозащитницу Волошину составили протокол об административном нарушении.

"В ходе проведенных в городе Астане с 11 по 15 февраля оперативно-профилактических мероприятий (ОПМ) "Мигрант" было выявлено, что гражданка Украины Волошина Людмила, прибывшая в Республику Казахстан с частным визитом, осуществляла деятельность, не соответствует цели въезда. Тем самым нарушила требования статьи 517 КоАП РК", – цитирует издание представителей департамента полиции Астаны.

В то же время информации о причинах задержания в Казахстане еще одного украинского правозащитника, Валерия Явтушенко, пока нет.

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Статья 517 Кодекса Казахстана об административных правонарушениях (нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения) предусматривает, в частности, наказание в виде штрафа или административное выдворение за пределы Казахстана.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, украинскую правозащитницу Людмилу Волошину задержали в столице Казахстана Астане 14 февраля.