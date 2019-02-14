Россия готовит почву для объявления выборов в Украине недействительными, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Россия сама себе противоречит когда она говорит как будто для русскоязычных, россиянх в Украине существует полная угроза и здесь хунта, фашизм и так далее. Очевидно, что Россия это делает только для того, чтобы устроить очередной скандал, пропаганду, провокацию. И мы видим, что позиция по недопуску россиян, уже используется как аргумент против киевской власти на международных площадках, в частности во время слушаний в Совбезе ООН", - подчеркнула Геращенко.

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По ее словам, ключевой целью является подготовка почвы для непризнания украинских выборов.

"Я думаю, что несмотря на то, что Россия пытается и вмешивается в избирательный процесс в Украине через свою пятую колонну, через коллективного Путина, которого хочет видеть российский президент вместо Порошенко на посту президента Украины. Они видят, что не все идет по их сценарию, поэтому стараются устроить искажение общественного мнения и искажение мнения в мире и провокации", - пояснила она.

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Геращенко отметила, что Украина открыта для международных наблюдательных миссий и направила все соответствующие приглашения. И ждет большие делегации международных наблюдателей и от парламентской ассамблеи ОБСЕ, от Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Она отметила, что Украина не ограничивает миссии международных наблюдателей.

"Ни я, как украинский политик, не могу поехать на судилище над нашими моряками, так же, как и Арьев, как и другие депутаты парламента поддержать их, потому что мы все в черном списке, а те кто голосовал за введение войск на Донбасс и Крым - мы здесь должны их принимать", - добавила Геращенко.

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