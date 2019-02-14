В Запорожской области налоговиками ликвидировано подпольное производство и реализация ювелирных изделий, изъято товаров на 98 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Сеть" и расследования уголовного производства было установлено, что на территории Запорожской области группой лиц осуществляется приобретение за наличные золота, драгоценных металлов и драгоценных камней, из которых в дальнейшем изготавливались ювелирные изделия и реализовывались физическим лицам без отражения в бухгалтерском и налоговом учете, без декларирования фактически полученных доходов и уплаты соответствующих сумм налогов.

Переработка сырья в ювелирные изделия осуществлялась на подконтрольных организаторам схемы производственных мощностях, а реализация готовой продукции - через специально созданную сеть специализированных магазинов и интернет-магазинов по продаже драгоценных изделий.

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При этом указанную деятельность вели от имени десятков подставных лиц, как правило, подчиненных работников или связанных с организаторами лиц, которые были оформлены в качестве частных предпринимателей. Реальные доходы, полученные от проведенных операций, не отображались в бухгалтерском и налоговом учете подконтрольных ФЛП.

По результатам 11 обысков из незаконного оборота изъяли ювелирные изделия общей стоимостью 98 млн грн, черновую документацию, компьютеры и электронные носители информации.

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Следствие продолжается.