Шесть вооруженных людей в камуфляже пытались установить блокпост на трассе возле Новомосковска, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Шесть человек, одетые в камуфляжную форму, сначала представились военными. В разговоре с правоохранителям они отказались назваться или предоставить удостоверение или разрешение на установку сооружения. Сообщили, что их наняли для выполнения этой работы и они ждут дальнейшие указания от руководителя.

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Сейчас мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.