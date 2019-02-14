Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер во второй раз заявил суду, что его жизни грозит опасность

Об этом Мангер сказал на заседании Шевченковского райсуда Киева, который избирает ему меру пресечения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Мангер во второй раз заявил, что история с убийством Гандзюк является местью за то, что он не отказался от должности председателя облсовета, и поэтому генерал СБУ Даниил Доценко, который в то время возглавлял Херсонское облуправление СБУ, обещал ему отомстить.

Кроме того, Мангер заявил, что у него не было никаких мотивов мстить Гандзюк.

"Я знаю, что Екатерина писала. Я даже не читал, что она писала на меня, на председателя ОГА - пусть пишет. Мне это было неинтересно. Разве я похож на идиота, который за 4 публикации будет человека заказывать? Зная, что Доценко мне говорил, что человек работает под его патронатом, разве я больной, чтобы ее заказывать?", - отметил Мангер.

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Также он добавил, что боится за свою жизнь, потому что дело шито белыми нитками и развалится в суде, а, чтобы спрятать концы в воду, всю вину повесят на него, а его убьют. "Это дело рассыплется. А как сделать, чтобы не рассыпалась? Мангер живой не нужен. Закроем его в подвал СБУ и скажем, что повесился. Я заявляю, что не собираюсь покончить жизнь самоубийством, вешаться. Мне не в чем признаваться", - заявил он.

Суд завершил изучение доказательств прокуратуры, которыми обосновывается подозрение. В частности, был озвучен текст допроса еще двух подозреваемых в организации убийства - Сергея Торбина и Игоря Павловского, а также свидетеля - официантки кафе, где Мангер встречался с еще одним подозреваемым - Левиным.

По мнению прокуроров, эти допросы свидетельствуют, что Мангер через Левина заказал Торбину найти людей, которые должны так сильно избить Гандзюк, чтобы она долгое время находилась в больнице. Как следует из материалов допросов, исполнители преступления заявили, что так избить активистку и остаться неопознанными - невозможно, и тогда возникла идея плеснуть кислотой.

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В свою очередь, адвокаты Мангера заявили, что, даже если принять версию прокуратуры, то их подзащитному нельзя инкриминировать заказ убийства, потому что со слов посредников следует, что речь шла лишь о тяжких телесных повреждениях. Они утверждают, что в разговорах следователя с подозреваемыми нигде не звучит фамилия Мангер, а речь идет о каком-то Николаевиче. По словам адвокатов, это может быть заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук, у которого тоже отчество Николаевич.

Как отметили адвокаты Мангера журналистам, они ожидают, что после просмотра видео в закрытом режиме судья удалится в комнату для совещаний для принятия решения об избрании меры пресечения, однако сколько продлится просмотр видео, они не знают.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.