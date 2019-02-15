Без изменения законодательства передача в суд дела о расстрелах на Майдане невозможна, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк заявил в комментарии "УНН"

"Передача обвинительного акта в суд пока невозможна. Соответственно, пока она не возможна, следствие продолжается, продолжаются следственные действия, сбор доказательств в этом уголовном производстве", - заявил

Он пояснил, что подозреваемые скрываются от правосудия на территории РФ, и поэтому судебный процесс должен быть заочным.

Согласно действующему законодательству, обязательным условием заочного судебного следствия является объявление подозреваемых в международный розыск. Однако Интерпол не объявляет осужденного за госизмену экс-президента Виктора Януковича и его сообщников в международный розыск, мотивируя отказ возможными политическими мотивами уголовного преследования.

"С начала деятельности ГБР прекратили свое действие особенности применения этой так называемой "заочки". Соответственно, сейчас возможность процесса фактически заблокирована", - констатировал Горбатюк.

По его словам, чтобы разблокировать процесс Верховная Рада должна внести изменения в законодательство о заочном судопроизводстве.

"Чтобы документы по делу подали в суд, нужно, чтобы ознакомились подозреваемые и их защитники с материалами дела. Для того, чтобы они ознакомились, нужно, чтобы прокурор объявил о завершении досудебного следствия и поручил следователям предоставить эти материалы для ознакомления. Для того, чтобы прокурор объявил об окончании, необходимо, чтобы Верховная Рада внесла изменения в закон о заочном судопроизводстве, так как эти организаторы… находятся в розыске и, соответственно, тогда можно будет завершать процедуру", - пояснил прокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель спецрасследований ГПУ Горбатюк опровергает слова Луценко о завершении расследования расстрелов на Майдане