Начальник налоговой инспекции задержан на Житомирщине на взятке 10 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, налоговик требовал 10 тыс. грн за непроведение проверок и неналожение штрафных санкций на предпринимателя.

Взяточника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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