Начальник налоговой инспекции задержан на Житомирщине на взятке 10 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным следствия, налоговик требовал 10 тыс. грн за непроведение проверок и неналожение штрафных санкций на предпринимателя.
Взяточника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.