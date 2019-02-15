Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан на Волыни за систематическое вымогание взяток с перевозчиков. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от перевозчиков за предоставление разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Стоимость его "услуг" составляла 100 долларов с каждого транспортного средства.
В среднем злоумышленник таким образом "предоставлял" более 500 разрешений ежемесячно. Кроме того за отдельную плату чиновник обещал клиентам ускорить процесс получения соответствующих документов, а в случае отказа от уплаты "дани" - создавал искусственные препятствия при их оформлении.
Правоохранители задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочую месте при получении очередного взятки от местного жителя.
В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.