Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан на Волыни за систематическое вымогание взяток с перевозчиков. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил механизм получения взяток от перевозчиков за предоставление разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Стоимость его "услуг" составляла 100 долларов с каждого транспортного средства.

В среднем злоумышленник таким образом "предоставлял" более 500 разрешений ежемесячно. Кроме того за отдельную плату чиновник обещал клиентам ускорить процесс получения соответствующих документов, а в случае отказа от уплаты "дани" - создавал искусственные препятствия при их оформлении.

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Правоохранители задержали мужчину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на рабочую месте при получении очередного взятки от местного жителя.





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В рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.