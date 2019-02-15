Враг за сутки 12 раз открывал огонь по позициям ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, ранены трое украинских воинов, уничтожены двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:

- дважды, из 120- и 82-мм минометов, а также из вооружения БМП и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;

- из 120-мм минометов, а также из вооружения БМП - около поселка Опытное;

- из 120-мм минометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

- из 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка;

- из станковых гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Павлополь;

- из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал украинских защитников:

- из 120-мм минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Новолуганское;

- из 82-мм минометов - в районе села Крымское;

- из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

- из станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Зайцев.

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"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 14 февраля двое оккупантов были уничтожены и четверо ранены.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.