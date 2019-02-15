Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе опроса респондентам моделировались 6 различных ситуаций второго тура, то есть 2 возможные пары кандидатов. Как можно видеть в таблице ниже:

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В паре Порошенко - Тимошенко больше набирает лидер ВО "Батькивщина": 27% всех респондентов против 18,9%;

Ю.Бойко набирает меньше, чем и Порошенко, и Тимошенко (хотя если в случае П.Порошенко отрыв + 3% среди всех респондентов, то в случае Тимошенко - + 13.5%);

Тимошенко в паре с А. Гриценко набирает больше голосов: 26% против 22%;

В. Зеленский набирает более голосов и в паре с П. Порошенко (+ 21.5%), и в паре с Тимошенко (+ 13%)", - говорится в исследовании.

Таким образом при выходе во второй тур Петро Порошенко проигрывает Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому, но выигрывает у Юрия Бойко. Тимошенко, в свою очередь, во втором туре побеждает Анатолия Гриценко, Юрия Бойко, Петра Порошенко, но при этом проигрывает Владимиру Зеленскому.

Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.