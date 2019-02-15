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15.02.19 09:49

Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко побеждает члена "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрия Бойко, но проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Ю.Тимошенко.

Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января по 10 февраля 2019 года, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе опроса респондентам моделировались 6 различных ситуаций второго тура, то есть 2 возможные пары кандидатов. Как можно видеть в таблице ниже:

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Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС 01

Таким образом при выходе во второй тур Петро Порошенко проигрывает Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому, но выигрывает у  Юрия Бойко. Тимошенко, в свою очередь, во втором туре побеждает Анатолия Гриценко, Юрия Бойко, Петра Порошенко, но при этом  проигрывает Владимиру Зеленскому.

Порошенко во втором туре проигрывает Тимошенко, Зеленскому и выигрывает у Бойко, - опрос КМИС 02

Опрос проводился с 31 января по 10 февраля среди 2007 совершеннолетних жителей всех областей, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 3,3%.

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