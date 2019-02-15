"Должны появиться условия вернуться", - беглец Азаров засобирался назад в Украину после выборов в Раду

Об этом он заявил в интервью изданию "Известия", передает Цензор.НЕТ.

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Так, Азаров отметил, что после президентских выборов в марте у него не возникнет шансов вернуться в Украину, так как среди кандидатов нет "здравомыслящих не контролируемых Западом людей".

"А вот на выборах в Верховную Раду ситуация будет сложнее. Украина по конституции парламентско-президентская республика, где большинство полномочий исполнительной власти принадлежит премьер-министру, который назначается народными депутатами. И здесь как раз есть возможность побороться. После парламентских выборов, безусловно, должны появиться условия вернуться. Надеюсь, что так и будет", - допустил экс-премьер.

Напомним, беглецу Азарову и его сыну ранее сообщили о подозрении в получении 140 млн гривен взятки.

Также отцу и сыну Азарову инкриминируется незаконное содействие в назначении на должность первого вице-премьер-министра (Андрея Клюева. - Ред.).

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура получила разрешение на специальное (заочное) досудебное расследование в отношении Николая Азарова по подозрению в завладении сжиженным газом на 2,2 млрд гривен.

Напомним, Николай Азаров скрывается в России с февраля 2014 года. В деле о присвоении имущества "Укрнафты" и "Укргаздобычи" Генпрокуратура вызывала Азарова на допрос еще в августе 2016 года. Однако это не единственное нарушение, в котором подозревают бывшего премьер-министра Украины. Например, в мае 2017 года ГПУ завершила досудебное расследование в деле о незаконной приватизации "Укртелекома" и получила разрешение на заочное осуждение ряда бывших украинских чиновников, включая Азарова.

В то же время Главная военная прокуратура Украины подозревает бывшего премьер-министра в незаконном отчуждении двух стратегических бомбардировщиков, которые были проданы по заниженной цене.