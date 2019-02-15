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15.02.19 15:10

"Незаконное обогащение Тимошенко": Луценко поручил САП рассмотреть заявление Центра противодействия коррупции (обновлено)

Заявление о возможном совершении преступления народным депутатом Юлией Тимошенко направлено в САП.

"Незаконное обогащение Тимошенко": Луценко поручил САП рассмотреть заявление Центра противодействия коррупции (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"14.02.2019 г. на имя Генерального прокурора Украины Ю. Луценко поступило заявление о совершении народным депутатом Ю. Тимошенко уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2, ст. 366-1 УК Украины.

В соответствии с требованиями ч.5 ст. 216 УПК Украины расследование уголовных правонарушений, о которых идет речь, относятся к исключительной подследственности детективов НАБУ.

Законом запрещено поручать осуществление досудебного расследования преступлений, подследственных НАБУ какому-либо другому органу (ч. 4 ст. 36 УПК Украины)", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в Генеральной прокуратуре Украины осуществление надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования НАБУ возложено на САП (ч. 5 ст. 8 Закона Украины "О прокуратуре").

"Принимая во внимание изложенное, Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации ее надлежащего рассмотрения и принятия решения в определенный УПК Украины образом", - говорится в сообщении ГПУ.

"На днях получил заявление Центра противодействия коррупции, который требовал зарегистрировать дело о незаконном обогащении кандидата в Президенты Ю. В. Тимошенко. Ну, типа забыли большие борцы с коррупцией, что это подследственность НАБУ и САП. Бывает :) Конечно, я передал заявление на рассмотрение руководителя САП. Теперь те же суперпрофессиональные антикоррупционные журналисты пишут, что НАБУ и САП отказываются выполнять указание Луценко и не хотят открывать производство. Уважаемые журналисты и неуважаемые скунсы, не стоит играть в эти игры. Потому что нам вместе жить в одной стране. Хотелось бы, чтобы ненависти и лжи в ней было как можно меньше", - заявил позже Луценко.

Незаконное обогащение Тимошенко: Луценко поручил САП рассмотреть заявление Центра противодействия коррупции 01

Как сообщалось ранее, Центр противодействия коррупции потребовал от Генерального прокурора Юрия Луценко начать уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

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