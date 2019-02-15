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15.02.19 11:55

Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор

В Черное море войдет флагман Постоянной противоминной группы НАТО №2 - Standing NATO Mine Countermeasures Group Two (SNMCMG2) - плавбаза ВМС Германии FGS Werra (А 514). Сегодня корабль зашел в Стамбул.

Как рассказал журналист Андрей Клименко на своей странице в Фейсбуке, утром в пятницу плавбаза FGS Werra вошла в пролив Босфор и позднее пришвартовалась в Стамбуле, передает Цензор.НЕТ.

"Серия из шести плавбаз типа "Эльба" (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных катеров, торпедных катеров и тральщиков в зоне ответственности национальных военно-морских сил. Основными задачами этих судов является ремонт, восстановление и диагностика техники и оружия, обеспечение кораблей горюче-смазочными материалами, продовольствием, боеприпасами и снаряжением, а также при необходимости электроэнергией", – отметил Клименко.

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Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор 01

Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор 02
Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор 03
Флагман Постоянной противоминной группы НАТО FGS Werra войдет в Черное море: корабль уже прошел Босфор 04

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