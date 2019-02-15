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15.02.19 12:20

Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

Американские следователи признались, что "не смогли вернуть Украине ни одного доллара", выведенного за границу режимом беглого Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Бывший спецагент ФБР Кэрен Гринуэй сообщила, что в случае, если Украине удастся вернуть деньги, то это будет не 9 миллиардов долларов, а меньше.

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"Могу сказать, что я делала все, что, возможно, пытаясь помочь народу Украины вернуть их деньги, - отметила Гринуэй, отвечая на вопросы. - Я все еще надеюсь, что можно будет получить какие-то деньги, и не могу сказать, что вопрос снят. Еще продолжаются действия, которые я не буду комментировать, потому что не принимаю в них участия, потому что я ушла в отставку. Я не говорю, что вопрос не стоит, однако 9 млрд долларов мы не найдем. Мое сердце разбивается, потому что многие люди работали очень и очень тяжело, чтобы это сделать".

Гринуэй, которая в ходе своей работы в ФБР осуществляла руководство командой следователей и аналитиков и помогала в возвращении денег режима Януковича, привела несколько причин, почему эти усилия до сих пор не принесли результата.

Первое - злоумышленники учли опыт бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который находится под стражей в США за отмывание средств в Америке. Деньги режима Януковича не перемещались именно в США.

"Благодаря Лазаренко, не так много денег пошли именно в США, - говорит Гринуэй. - Их перемещали в долларах США, через корреспондентские счета. Это позволяет нам видеть эти транзакции, но не всегда дает нам понятие о конечном назначении. Это нам не дает информации о происхождении этих денег и не обязательно говорит о, том кто положил их на счет", - отметила Гринуэй.

Также, по ее словам, злоумышленникам удалось быстро измельчить суммы наличности, чтобы скрыть их и усложнить замораживание средств. Также, отсутствие соответствующей институциональной способности в Украине не позволяла быстро заморозить эти средства, отметила Гринуэй.

"Сотни миллионов долларов двигались очень быстро и часто распылялись, иногда возвращались обратно в Украину, - заявила бывший агент. - Это было частью нашего разочарования - даже когда мы получали сообщения о переводе и могли показать, что деньги вернулись в Украину, то от украинцев мы не видели издания даже указания о гражданском аресте средств. Однако, они изменили эти законы благодаря гражданскому обществу, которое работает с правительством и говорит: "Смотрите, мы нуждаемся в собственной программе по возвращению активов".

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"В случае с Украиной мы исследовали 400 миллионов долларов. Ко времени, когда я ушла, мы не нашли большую часть этих 400 миллионов долларов, потому что с ними провели десять тысяч, или более, транзакций", - сказала она.

Экс-агент ФБР примела пример, что суммы от 10 миллионов долларов до 1500 долларов были потрачены на мебель в Испании. По ее словам, эти деньги невозможно вернуть.

Также информация о средствах режима Януковича часто была недостаточной и устаревшей.

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