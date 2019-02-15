В мозгах людей нужно изменить моду на эмиграцию модой на то, чтобы оставаться в Украине, - Либанова

Массовая миграция украинцев за границу на сегодня - одна из самых актуальных угроз для страны. Об этом свидетельствуют свежие социологические исследования, сообщает "5 канал".



По информации журналистов, миграция заняла первое место в топе самых актуальных угроз для Украины. Таковы данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце января 2019 года.



"За" массовый выезд украинцев за границу, как основную опасность для государства, высказались более половины опрошенных. Поэтому миграция опередила даже экономический упадок, бедность, девальвацию гривни и угрозу полномасштабной войны с Россией. Проблема глобальная. Это подтверждают и специалисты. Говорят, особенно критическая ситуация с оттоком за границу рабочих рук", - говорится в исследовании.



По словам директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, в Украине существует модный тренд на эмиграцию, который необходимо изменить: "Сегодня в стране существует так называемая мода на эмиграцию. Мы в мозгах людей должны изменить моду на эмиграцию - модой на то, чтобы оставаться и жить в Украине".



Кроме того, украинцы часто попадают в ситуации, когда их незаконно эксплуатируют за рубежом.



"В прошлом году от нас получили помощь 1 тыс. 265 пострадавших, подвергшихся эксплуатации в 30 странах мира. На первом месте сохраняется эксплуатация на территории Российской Федерации - это 48%. На втором месте - эксплуатация на территории Польши", - отчиталась национальный менеджер по коммуникациям Международной организации по миграции Варвара Жлуктенко.