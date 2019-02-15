Кремль скрывает свои потери на Донбассе и Сирии, как СССР - в Афганистане, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на памятном мероприятии в Киеве к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Потери боевых побратимов (во время войны в Афганистане. - Ред.) держали в строгой секретности, так же, как и сейчас Кремль умалчивает и скрывает данные о своих потерях на Донбассе и в Сирии", - сказал Порошенко.
Он отметил, что советская власть уже тогда отрабатывала технику информационной войны, которую сегодня применяют против нашего народа.
"В памяти нашего народа и война займет особое место, через Афган прошло 160 тысяч украинцев", - подчеркнул Президент.