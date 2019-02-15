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15.02.19 12:59

ГПУ подаст апелляцию на меру пресечения Мангеру

ГПУ обжалует решение Шевченковского райсуда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства Екатерины Гандзюк.

ГПУ подаст апелляцию на меру пресечения Мангеру

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"В связи с несогласием с принятым судом решением Генеральной прокуратурой Украины будет внесена апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Мангеру инкриминируют совершение преступления, которое относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде пожизненного заключения. В этой связи прокуратура ходатайствовала в суде избрать для него меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

ГПУ подаст апелляцию на меру пресечения Мангеру 01

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн

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