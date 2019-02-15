Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем

Об этом сообщил в Facebook адвокат Маси Найем, передает Цензор.НЕТ.

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"Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого сегодня ночью суд арестовал в качестве подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк, может быть причастен к еще одному преступлению", - написал Найем, ссылаясь на определение Херсонского городского суда от 19 ноября в деле о нападении на херсонского журналиста Сергея Никитенко.

В определении, судя по должностям и датам рождения, значатся глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и Алексей Левин, которого полиция и свидетель ошибочно считали его советником, отмечает адвокат.

По его словам, в документе следствие ссылается на показание свидетеля, который был свидетелем разговора между Мангером и Левиным, в котором обсуждалось нападение на Никитенко. Как следует из разговора, Левин был обеспокоен тем, что работники полиции могут установить его причастность к причинению телесных повреждений журналисту Сергею Никитенко, сказано в судебном документе.

"Судя по всему, на основании этих данных суд дал разрешение на доступ к имеющимся в распоряжении мобильных операторов данным о телефонных звонках Алексея Левина", - заключает Найем.

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.