Российское гражданство в 2018 году получили 83,1 тыс. граждан Украины, - МВД РФ

В частности, за январь-декабрь 83 тыс. 081 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за данный период принято решение о выдаче 64 тыс. 861 вида на жительство для украинцев (в настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тыс. 638 украинцев), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, граждане Украины в 2018 году получили 77 тыс. 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тыс. 706 украинцев).

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Как сообщалось, в 2017 году российское гражданство получили 85 тыс. 119 украинцев.