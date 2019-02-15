Свыше 160 тысяч наших земляков приняли участие в войне в Афганистане, более 3 тысяч из них погибли, - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украина сегодня чтит участников боевых действий, которым волею судьбы было суждено выполнять служебные обязанности на территории других государств. Сотни тысяч украинцев, участвовавших в таких опасных миссиях, показывали пример отваги, мужества и смелости. Мы гордимся нашими соотечественниками, для которых честь, достоинство и долг составляют смысл жизни", - написал он.

Полторак напомнил, что 30 лет назад завершилось сложное и неоднозначное испытание Афганистаном: "В этой войне приняло участие более 160 000 наших земляков, более 3000 из них погибли. Немало воинов-афганцев, участников других зарубежных военных миссий вступили в ряды добровольцев и украинского войска, чтобы с оружием в руках защищать родную землю от захватчика. Значительная часть этих ветеранов стали волонтерами и мощно помогали нашей армии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил субвенцию в 200 млн грн на выплату компенсации за жилье для семей погибших афганцев, миротворцев и людей с инвалидностью

"Бесконечно благодарен вам всем, дорогие друзья, что не остались равнодушными в трудное время для страны, помогли мотивировать и подготовить молодое поколение украинских воинов! Не сомневайтесь: свой боевой и жизненный опыт вы передали в надежные руки нового поколения победителей! Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и Божьей благосклонности!", - написал глава Минобороны.