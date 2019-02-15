Порт Байкал, Култук, Тихонова Падь: иркутская епархия РПЦ готова принять до 200 "украинских братьев и сестер"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 14 февраля 2019 года на своей странице в Facebook заявил руководитель миссионерского отдела епархии Вячеслав Пушкарев.

Смотрите также: Митрополит УПЦ МП Виссарион рассылает священникам ПЦУ сообщения с угрозами, - пресс-служба Житомирской епархии ПЦУ. ФОТО

Так, священник перечислил возможные варианты комплексов для поселения, которые сейчас в состоянии доработки: в Слюдянском районе в поселке Култук на берегу Байкала будет открыт женский монастырь на 20-30 человек, в поселке Порт Байкал – мужской монастырь на 12-15 человек, в районе деревни Тибельти – на 15-20 монахов, в районе деревни Быстрая – на 15-20 монахов. Кроме того, в селе Хомутово Иркутского района можно открыть мужской монастырь на 20-30 человек, а деревне Тихонова Падь – мужской скит на 10-12 человек, в селе Верхоленское Качугского района на берегу Лены – мужской монастырь с большой численной перспективой.

"Если сейчас встанет необходимость принять украинских братьев и сестер по уже готовым и действующим монастырям, чтобы не терялись сами братства, то Иркутская епархия способна предложить уже приготовленные комплексы для принятия и продолжения монашеского жития", - написал руководитель миссионерского отдела.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.