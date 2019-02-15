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15.02.19 13:44

Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция. ФОТОрепортаж

15 февраля около 2:10 у дома № 7 по улице Школьной в с. Мигия Первомайского района Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля Renault-420 с полуприцепом и легкового автомобиля ВАЗ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Предварительно установлена, что 37-летний водитель легковушки не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине грузовым автомобилем.

Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция 01

Вследствие ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция 02

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

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Легковушка влетела в фуру в Николаевской области: водитель ВАЗа погиб на месте, - полиция 03

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