Помпео и Могерини обсудили возможные санкции против России за агрессию в Азовском море: "Процесс продолжается"

Об этом сообщил официальный представитель Евросоюза накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться в следующий понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я уверен, что в беседе Федерика Могерини и Майк Помпео касались темы ограничительных мер в результате инцидентов в Керченском проливе и вокруг Азовского моря. Я не знаю ничего о каких-то совместных решениях в этом смысле. Мы не делаем этого обычно - мы принимаем свои решения, они принимают свои. Процесс продолжается сейчас в Европейском Совете по определению мер, которые могут быть осуществлены Евросоюзом в этой связи. Эти предложения, насколько мне известно, не будут завершены до понедельника, но они появятся уже в скором времени", - отметил официальный представитель ЕС.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.