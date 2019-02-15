С начала суток в районе проведения ООС погиб один украинский воин, еще двое получили ранения, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом во время брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов по оборонительным позициям украинских военнослужащих.

Так, утром вблизи Попасной российско-оккупационные войска применили гранатометы. Также из гранатометов различных типов и зенитной установки ЗУ-23-2 враг вел огонь в районе н.п. Золотое-4.

Кроме того, украинские защитники н.п. Нижнее зафиксировали разрывы 4-х вражеских мин 82-мм калибра. Противник вел обстрел с направления оккупированной Сентяновки.

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Еще 8 мин калибра 82 мм враг выпустил после 11:20 по защитникам н.п. Золотое-1.

Около 11:00 состоялся вражеский обстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) в районе Марьинки.

Подразделения Объединенных сил в подавляющем большинстве случаев применяли в ответ дежурные огневые средства и подавляли вооруженную активность оккупантов.

"С грустью сообщаем, что сегодня в результате российской вооруженной агрессии погиб один украинский герой. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего погибшего защитника, а также его боевым побратимам.

Еще двое наших военных в результате боевых действий получили ранения различной степени. Они доставлены в военный мобильный госпиталь", - сказал Гуцуляк.