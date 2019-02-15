ЕС не будет создавать отдельную наблюдательную миссию для выборов в Украине

Об этом заявил официальный представитель Евросоюза в пятницу в контексте предстоящей встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая должна состояться 18 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евросоюз не рассматривает возможности отправки отдельной наблюдательной миссии на выборах в Украине. Обычно, мы не делаем этого для стран, которые являются членами ОБСЕ, и будем учитывать выводы наблюдателей от этой организации. Эти выборы важны, в частности в контексте продолжения процесса реформ ", - отметил представитель ЕС.

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По его словам, ЕС уделяет большое внимание реформам в Украине, достигла большого прогресса на этом пути, но еще много предстоит сделать. Среди ключевых направлений, по которым Украина стоит продолжать последовательные преобразования, он назвал сферу общественных финансов, банковский сектор, совершенствования фискальных органов, реформу правовой системы и судов, которые должны стать более независимыми и эффективными.