Худшее уже позади. Настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 30-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан.

По словам Президента, возрождение армии, восстановление экономического роста, Соглашение об ассоциации и зона свободной торговли с ЕС, безвиз, укрепление украинской идентичности, Томос - это результат больших усилий украинского народа, в том числе и ветеранов-афганцев.

"Худшие испытания остались позади. Теперь настало время, когда успехи нашей стратегии каждый украинец должен почувствовать на собственном кармане. Восстановление экономического роста открывает возможности для превращения Украины в регионального лидера, на государство успешных, состоятельных и счастливых людей", - подчеркнул Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ больше нет рычагов влияния, чтобы ставить украинцев на колени. Нет и никогда не будет, - Порошенко