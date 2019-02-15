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15.02.19 14:59

В заседании Рады 19 февраля, приуроченном к 5-летию агрессии РФ, примут участие Порошенко, Гройсман и Туск. Голосований не будет, - Парубий

Специальное заседание Верховной Рады, посвященное началу российской агрессии против Украины, состоится 19 февраля, и в нем примут участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и председатель Европейского совета Дональд Туск.

В заседании Рады 19 февраля, приуроченном к 5-летию агрессии РФ, примут участие Порошенко, Гройсман и Туск. Голосований не будет, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий на брифинге в Киеве в пятницу.

"Касательно нашего заседания 19 февраля. Оно приурочено к важной дате, 5 лет которой исполняется – это начало российской агрессии… Мы можем подвести итоги, чтобы продемонстрировать: Российская империя является угрозой не только для Украины, она является угрозой для всей Европы, для всего евроатлантического пространства", - сказал Парубий.

По его словам, на заседании поднимут вопрос энергетической безопасности, в частности строительства газопровода "Северный поток - 2", экономической, информационной безопасности.

Парубий пояснил, что это заседание не будет традиционным: не будут проводиться голосования.

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"Будет присутствовать Президент Украины Петр Алексеевич Порошенко, который как главнокомандующий сможет говорить и о защите Украины в тот период, и о масштабной угрозе (президента РФ Владимира. - Ред.) Путина… И премьер-министр Украины обязательно будет присутствовать на этом заседании", - сообщил спикер Верховной Рады.

По его словам, в заседании также примет участие председатель Европейского совета Дональд Туск, приглашены руководители силовых структур Украины.

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