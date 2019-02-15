Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
15.02.19 15:20

Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко

Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в Государственный бюджет зачислены в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн.

луценко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"На параде в День Независимости я с гордостью смотрел на новую военную технику, разработанную и изготовленную на средства спецконфискации. Сегодня решением Апелляционного суда Черкасской области в Государственный бюджет зачислены в порядке спецконфискации еще 1 млрд 478 млн грн. Это значит, что армия получит новые ракеты, птурсы, бронемашины, системы управления огнем. А пограничники завершат комплексную систему обустройства госграницы. Закон и Справедливость", - рассказал Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не смогли вернуть ни одного доллара Украине, - экс-агент ФБР Гринуэй о возвращении денег режима Януковича. ВИДЕО

Сегодня решением суда в Госбюджет зачислены в порядке спецконфискации 1,47 млрд грн, - Луценко 01

Как известно, 28 января 2015 Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и аффилированными с ними лицами.

28 марта 2016 Генпрокуратура сняла эти деньги и перечислила их в государственный бюджет по решению Краматорского суда в рамках процесса против бывшего директора компании "Газ Украины-2020" Аркадия Кашкина. Само решение суда является засекреченным.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100