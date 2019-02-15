Каждый третий кандидат в президенты не открыл избирательный фонд и не может вести агитацию, - КИУ

Об этом заявляют в общественной организации "Комитет избирателей Украины", – сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По информации КИУ, полученной от ЦИК, из 44 кандидатов банковские счета избирательных фондов открыли 30 человек. Это Игорь Шевченко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Виталий Скоцик, Валентин Наливайченко, Виталий Куприй, Сергей Каплин, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Ольга Богомолец, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Сергей Тарута, Инна Богословская, Владимир Зеленский, Илья Кива, Игорь Смешко, Геннадий Балашов, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Петр Порошенко, Александр Мороз, Виктор Кривенко, Николай Габер, Роман Безсмертный", – говорится в сообщении.

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В общественной организации пояснили, что информация об открытии счетов поступает в ЦИК из банков.

"КИУ отмечает, что открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом. Так, согласно ч. 2. ст. 37 закона "О выборах президента Украины" кандидат в президенты для финансирования предвыборной агитации обязан открыть избирательный фонд. Согласно ч. 3 ст. 37 закона кандидатам запрещено проводить агитацию вне их избирательных фондов", – сообщают в КИУ.

Избирательный фонд кандидата на пост президента Украины имеет накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата на пост президента Украины, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию.

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Кандидат на пост президента Украины открывает один накопительный счет избирательного фонда в учреждении банка Украины в городе Киеве и не более одного текущего счета в учреждении банка в пределах территориального избирательного округа.