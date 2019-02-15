Тимошенко об обвинениях в возможном незаконном обогащении: Власть якобы новая, а методы Януковича

Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты, лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"У Порошенко и его ручной Генпрокуратуры - истерика. За 44 дня до выборов, которые они проигрывают. Читаю новости: Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко. Кто не в курсе - речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в мою пользу. События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 г. я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции. Жаль, что Генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о "преступлениях". В принципе, для этого не нужно никакое высшее образование, не только юридическое. На всякий случай выкладываю для него ссылку на мое заявление годичной давности", - заявила Тимошенко.

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"Власть будто бы новая, а методы - те же, что были у Януковича. Технологии - отработанные еще Манафортом. Даже список упреков тот же :) Я бы все-таки рекомендовал Юрию Витальевичу прислушиваться нашего дружеского совета и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем один за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов :) Ну ничего же не получится :) Проиграете - то проигрывайте достойно. Как в Европе, о которой вы горячо провозглашаете при любой возможности", - резюмировала она.

Ранее Луценко поручил САП рассмотреть заявление о возможном незаконном обогащении Тимошенко.