"Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", - Лукашенко

Взаимную интеграцию Беларуси и России Александр Лукашенко прокомментировал после переговоров с Владимиром Путиным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Беларусь".

"Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Мы завтра может объединиться – у нас проблема нет. Но готовы ли вы – россияне и белорусы – на это? Вопрос", – сказал Лукашенко.

"Какая бы мощная и огромная Россия ни была, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то. Ну а теперь более мы, и нам это и не нужно", – продолжил глава Беларуси.

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Лукашенко также подчеркнул, что у его страны нет проблем с суверенитетом.

"Мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства", – сказал он.

Путин озвучил свой взгляд на понятие суверенитета. "Полностью независимых государств в мире просто не существует. Современный мир – это мир взаимозависимости", – сказал российский лидер, приведя в пример интеграцию стран-членов ЕС.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 6 февраля Департамент безопасности Литвы опубликовал отчет, согласно которому российские спецслужбы используют Беларусь как плацдарм для вербовки литовских военных, политиков и сотрудников правоохранительных органов. По данным литовской военной разведки, Беларусь сильнее всех остальных стран региона подвержена российскому влиянию и не способна проводить действительно независимую от соседней страны политику.

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