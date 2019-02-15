ОБСЕ зафиксировала гаубицы наемников РФ возле Софиевки и "Грады" возле Хрустального, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 14 февраля 2019 года, мониторинг отвода вооружения свидетельствует, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки и минометы.

Так, 12 февраля, БПЛА СММ зафиксировал вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. А именно, три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" вблизи поселка Софиевка, на северо-востоке от Донецка.

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На следующий день в неподконтрольном властям Украины юго-западном районе Луганской области Миссия зафиксировала пять реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" у Хрустального, а также 120-мм миномет неустановленного типа вблизи Молодежного.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

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