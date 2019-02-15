У России две стратегии влияния на выборы в нашем государстве, - Турчинов

Во время встречи собеседники обсудили вопросы проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году в контексте попыток РФ повлиять, сорвать или дискредитировать избирательный процесс в нашем государстве, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-служб СНБО.

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По словам Турчинова, РФ пытается влиять на выборы в Украине, используя широкий спектр гибридных технологий (кибернетические, информационно-пропагандистские и т.д.).



"Наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза. В случае неспособности проведения удобного для РФ кандидата и усиления влияния пророссийских сил, Кремль будет пытаться всеми путями скомпрометировать или сорвать избирательный процесс, что может значительно дестабилизировать ситуацию в нашем государстве ", - отметил Секретарь СНБО Украины.









Турчинов отметил, что силовые структуры в Украине будут действовать исключительно в рамках законодательства и Конституции, не влияя на ход избирательного процесса, "но всячески противодействуя любым попыткам сорвать, скомпрометировать, фальсифицировать или влиять на волеизъявление граждан".

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В свою очередь, Евгений Чолий подчеркнул, что все члены Всемирного конгресса украинцев, представителем которого он также является, "понимают, что Украина противостоит грубой российской агрессии". "Мы все понимаем основания, почему Украина не будет допускать на свою территорию наблюдателей из РФ", - сказал он.



В целом, по словам Е. Чолия, в день выборов в Украине будут работать около тысячи международных наблюдателей, из них более двухсот - из украинской диаспоры, свободно владеющих украинским языком, "что позволит им объективно оценивать и оперативно реагировать на любые ситуации ".



"В качестве наблюдателей за выборами мы будем постоянно мониторить и всячески противодействовать попыткам РФ дискредитировать выборы в Украине", - сказал Председатель Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 года в Украине.