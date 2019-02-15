Российские тролли подрывают веру в прививки, выступая на стороне скептиков и противников вакцинации, - Radio Free Europe/Radio Liberty

Об этом со ссылкой на проведенное в США расследование пишет Radio Free Europe/Radio Liberty, передает Цензор.НЕТ.

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Так, согласно исследованию, тролли пресловутого Агентства Интернет-исследований, известного, как петербургская троллеферма, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, с 2014 года искусственно поддерживали дебаты в социальных сетях о вакцинах таким образом, чтобы это разрушало доверие общества к прививкам.

В одном из примеров поста тролля, который приводит издание, людям предлагают ознакомиться с "секретными документами, раскрывающими шокирующую правду о вакцинах".

Следует отметить, что участие троллей в обсуждении темы прививок выявили совершенно случайно. Издание The Guardian в прошлогодней статье написало, что ученые университета Джорджа Вашингтона в столице США заподозрили неладное, когда пытались наладить общение с людьми в соцсетях, а взамен обнаружили троллей и ботов, которые разжигают споры и подрывают доверие к вакцинации.

При этом было установлено, что часть аккаунтов - те самые, которые использовались для вмешательства в выборы в США.

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По словам профессора университета Джорджа Вашингтона Дэвида Бронятовски, тролли вступают в ту или иную группу в соцсетях, где люди обсуждают тему вакцинации, и начинают вбрасывать разного рода информацию о вреде прививок. При этом, одни и те же тролли, используя разные аккаунты, могут как критиковать, так и отстаивать вакцинацию, преследуя цель сделать дискуссию максимально горячей и поляризованной.

Кроме того, Бронятовски отмечает, что споры о вакцинации могут постепенно переходить в политическую плоскость. "Это известная стратегия - проникать в группы по интересам, а затем медленно пытаться внести в дискурс что-то новое", - объясняет он.