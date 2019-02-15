САП и НАБУ еще в декабре отказали в возбуждении дела о возможном незаконном обогащении Тимошенко, - Холодницкий

Об этом сообщил в комментарии Укринформу руководитель САП Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Центр противодействия коррупции" в декабре прошлого года обратился сначала в НАБУ, затем в САП с точно таким же заявлением, аналогичным слово в слово, только в шапке было "Холодницкому" вместо "Луценко". И им отказали в регистрации в ЕРДР, поскольку недостаточно данных для начала производства", - сказал он.

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Холодницкий добавил, что представители ЦПК обжаловали отказ в возбуждении уголовного дела в суде, который в итоге установил законность действий НАБУ и САП.

"Суд установил законность наших действий относительно не внесения в ЕРДР. Теперь они решили, что Луценко старший даже за суд и может начать производство. Такое впечатление, что идут манипуляции перед выборами", - отметил руководитель САП.

По его словам, по состоянию на 15 часов пятницы в САП не поступило от Генпрокуратуры заявления ЦПК о преступлении Тимошенко.

"Сегодняшнюю почту я расписал, и там никакого обращения не было. Подождем, может, будет в понедельник или вторник", - добавил Холодницкий.

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Он также заверил, что САП не будет инструментом в политической борьбе.

"Я подчеркиваю, что САП не будет инструментом в политических разборках ни по одному из кандидатов, пусть это кому-то нравится или не нравится", - резюмировал он.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко 15 февраля направил в САП заявление о возможном преступлении лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УКУ. Соответствующее заявление 12 февраля на имя генпрокурора направил "Центр противодействия коррупции". В ответ Тимошенко заявила: "Власть якобы новая, а методы Януковича. Технологии отработанные еще Манафортом".