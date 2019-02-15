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15.02.19 17:10

Россия может попытаться повлиять на результаты выборов при помощи фейковых новостей, - европейские наблюдатели

Глава Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) Златко Вуйович предупреждает об угрозе влияния РФ на выборы президента.

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По словам Вуйовича, его миссия будет наблюдать за ходом избирательной кампании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Наши наблюдатели приезжают на следующей неделе. С этого периода начнется наблюдение за избирательными процессами в Украине. Что касается именно российского влияния на украинские выборы, то, конечно, у РФ есть такая возможность", – отметил Вуйович.

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По словам главы ENEMO, в будущий доклад организации будут включены в том числе результаты наблюдение за медиа.

"В этом контексте мы будем наблюдать за фейковыми новостями", – добавил Вуйович.

"В соответствии с международными стандартами наблюдения за выборами, мы будем наблюдать за всеми частями избирательного процесса, будем осуществлять наблюдение за сферой медиа, как и за социальными сетями. Это будет проводиться нашими долгосрочными наблюдателями на местах... Президентская кампания в Украине не является достаточно длинной. Надо сказать, что может влиять на выборы – это фейковые новости и поддержка теми или иными СМИ того или иного кандидата", – добавил он.

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Международная миссия по наблюдению ENEMO в Украине 2019 финансируется USAID (Агентством США по международному развитию) через NDI (Национальный демократический институт), Посольством Федеративной Республики Германия в Киеве и Европейским Союзом.

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