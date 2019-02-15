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15.02.19 17:24

Водолазы достали из Днепра возле моста Метро в Киеве тело женщины, - ГСЧС

В Киеве водолазы ГСЧС достали из Днепра труп женщины.

гсчс

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня, 15 февраля в 13:13 в ГСЧС поступило сообщение от правоохранителей об обнаруженном теле женского пола в реке Днепр возле моста Метро.

На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Как оказалось, тело женщины находилось на расстоянии 3 м от берега на поверхности воды. Водолазы с помощью водолазного снаряжения достали его и передали правоохранительным органам.

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Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

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