В США будет введено чрезвычайное положение, - Трамп

Президент Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование строительства обещанной им стены на границе с Мексикой в обход конгресса. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Би-би-си".

Выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома, президент США пообещал уже в пятницу подписать соответствующие документы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп заявил, что работает больше, чем почти все его предшественники, поскольку получил страну "в бардаке", с "изнуренным войском и бесконечными войнами"

Трамп назвал ложью заявления демократов о том, что стена не будет работать, поскольку, по их словам, большая часть контрабанды идет через контрольно-пропускные пункты, а не через те участки границы, где он хочет построить стену.

Президент США заявил также, что при наличии стены ситуация на границе значительно улучшится, и больше не будет необходимости размещать на границе военных.

"Мы имеем дело с вторжением в нашу страну наркотиков, контрабандистов и прочих преступников", – заявил Трамп.

Строительство стены было одним из ключевых обещаний Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, напоминает Medusa. Изначально Трамп говорил, что платить за строительство не придется (предполагалось, что расходы на возведение стены понесет правительство Мексики).

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко выиграл суд против ВВС о клевете про взятку адвокату Трампа Коэну

Однако вскоре стало ясно, что финансировать проект можно только из бюджета США. К концу 2018 года на строительство 320-километровой участка стены вдоль мексиканской границы нужно было потратить 5,7 миллиарда долларов (общая протяженность стены по проекту Трампа — 1600 километров).

Решение о выделении бюджетных средств на подобные нужды принимает Конгресс. В декабре верхняя палата Конгресса предлагала проект бюджета, в котором на строительство барьеров на границе с Мексикой отводилось 1,6 миллиарда долларов. Дональд Трамп отказался подписать бюджет, спровоцировав остановку работы правительства. Более 800 тысяч сотрудников бюджетных учреждений, от авиадиспетчеров до работников посольств, остались без зарплаты. В общей сложности правительство не работало 35 дней — это самая продолжительная приостановка в истории США.

Читайте также: Трамп прошел обязательный медосмотр: все в норме, кроме ожирения

Чтобы возобновить работу правительства, от стены пришлось бы отказаться. Но Трамп на это не готов.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, чрезвычайное положение позволит президенту "справиться с гуманитарным кризисом на границе, который создает угрозу безопасности США". Фактически, объявив чрезвычайное положение, Трамп сможет получить недостающее финансирование на строительство стены без санкции Конгресса. Это позволит ему и вернуть зарплаты бюджетникам, и не отказываться от предвыборного обещания.