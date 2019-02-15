Порошенко тратит на предвыборную агитацию по 10 млн гривен в день, - штаб

Об этом член избирательного штаба Порошенко Руслан Князевич заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За эти семь дней избирательной кампании со счета избирательного фонда оплачено почти 70 млн грн, в среднем 10 млн ежедневно. Проверьте, какие расходы у других кандидатов. Они в разы меньше, хотя рекламы у них больше", – сказал Князевич.

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Он отметил, что со времени регистрации Порошенко кандидатом на пост президента был открыт и наполнен счет избирательного фонда, зарегистрировано доверенное лицо в Центризбиркоме.

Руководитель избирательной кампании Игорь Грынив подчеркнул, что Порошенко за свой счет финансирует свою избирательную кампанию.

"Это единственный человек, который финансирует избирательную кампанию с собственных счетов", – сказал Грынив.

Князевич попросил ЦИК разъяснить юридические нормы оплаты работы агитаторов.

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"Проблема заложена в самом законе о выборах президента. Там написано, что любые возмездные договоры с агитаторами запрещены. Учитывая эти обстоятельства, политики и правоохранительные органы квалифицируют оплату агитаторов как подкуп избирателя. Хотя, опираясь на практику, у нас агитаторы всегда получали деньги", – заявил нардеп.

Напомним, ранее замглавы штаба кандидата Анатолия Гриценко, бывший народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Егор Фирсов обвинил президента Украины Петра Порошенко и его избирательный штаб в масштабном подкупе избирателей. Фирсов утверждает, что сотрудники штабов "Блока Петра Порошенко" массово раздают гражданам деньги, занимаясь формированием так называемой "сетки".