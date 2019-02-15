Мангер вышел из СИЗО под залог в почти 2,5 млн гривен

За воротами Лукьяновского СИЗО Мангер появился в кепке с гербом Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Скажу только одно: нужно продолжать сотрудничать со следствием для того, чтобы найти реальных преступников. Я полностью готов помогать и работать, сколько это будет нужно следствию", – сказал Мангер.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Если побить, руку-ногу сломать, то пятерка. Если кислотой облить, то 2,5-3", - Торбин рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку

Суд изъял у главы Херсонского облсовета заграничные паспорта. По территории Украины он может передвигаться свободно.

"Никаких претензий ни к кому нет. Думаю, в прессе надо меньше писать глупостей и больше помогать друг другу в поисках реальных преступников", – добавил Мангер.

Ранее адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемый в организации убийства Гандзюк Мангер может быть замешан в нападении на херсонского активиста Никитенко, - Маси Найем

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет подготовлено и объявлено подозрение.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн